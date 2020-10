Des nouvelles du comité exécutif de Laval

Les membres du comité exécutif ont octroyé un montant de 100 000$ pour l'année 2020 à la Fondation du Collège Montmorency. Le prolongement du P'tit Train du Nord entre Blainville et Laval était également à l'étude, lors de la séance publique tenue le 30 septembre.



Appui financier à la Fondation du Collège Montmorency

En cette année où le Collège Montmorency célèbre son 50e anniversaire, la Ville de Laval appuie la campagne de financement de sa fondation en accordant un montant de 100 000 $ pour l’année 2020.



Comme c’est le cas depuis plus de 25 ans, les membres du comité exécutif ont accordé cette somme au seul cégep public sur le territoire de Laval, mais aussi à l'un des plus importants du Québec, avec plus de 8 000 étudiants en 2020.



Compte tenu de la place majeure qu'occupe le Collège Montmorency et du rôle très important tenu par sa fondation auprès de la communauté lavalloise, la contribution de la Ville de Laval s’inscrit dans la volonté de l’administration municipale de soutenir la réussite scolaire, laquelle vient enrichir la main-d'œuvre qualifiée lavalloise.



Le prolongement du parc linéaire P’tit Train du Nord à l'étude à Laval

Les membres du comité exécutif ont confirmé l'intérêt de la Ville de Laval à étudier le projet de prolongement du P'tit Train du Nord entre Blainville et Laval, en collaboration avec les autres partenaires (les MRC de Thérèse-De Blainville et de La Rivière-du-Nord, la Communauté métropolitaine de Montréal, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le Parc linéaire Le P'tit Train du Nord et Vélo Québec).

Les délégués du Service de l'ingénierie pourront donc siéger, au nom de la Ville, au sein du comité et participer au chantier de la réflexion stratégique du projet, concernant la portion du tracé situé sur le territoire de Laval.



La proposition de relier plus directement le P'tit Train du Nord à Laval serait conforme et cohérente avec les orientations du Plan directeur du réseau cyclable adopté par la Ville de Laval. Ce lien inter-rives permet d'éliminer une barrière majeure pour les déplacements actifs, tant pour le volet utilitaire que récréotouristique, entre la Rive-Nord et Laval.



L’objectif, à terme, est la mise en place d’un projet interrégional cyclopédestre de calibre international direct, confortable et donnant accès des points d'intérêt. Les membres du comité souhaitent ainsi rehausser les attraits du tracé, de même que son confort et sa sécurité (piste en site propre, en comparaison à des pistes bidirectionnelles sur des rues ne respectant pas les normes du MTQ), tout en donnant accès à trois stations de train.