Le gouvernement du Canada continue d’épauler les entrepreneurs de Laval 

Depuis le début de la crise, les entreprises de chez nous ont fait preuve de persévérance et de résilience pour passer à travers. Alors que la pandémie continue d’affecter les activités de notre communauté d’affaires lavalloise, notre gouvernement fédéral lance la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL),a fait savoir par voie de communiqué de presse le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono.

Par le biais de cette nouvelle subvention, les entreprises lavalloises auront accès à une aide au loyer et à l’hypothèque qui est plus simple et plus accessible jusqu’en 2021. Celles qui ont été plus durement touchées pourront recevoir une subvention maximale de 65% grâce à la SUCL.

À cela s’ajoute une subvention supplémentaire de 25% pour les entreprises de chez nous qui ont dû fermer leur porte en raison de mesures mises en place par la santé publique.

« Notre gouvernement fédéral continue d’être là pour aider la communauté d’affaires lavalloise. En continuant d’offrir des programmes adaptés aux réalités de nos entrepreneur(e)s locaux, nous les épaulons dans cette crise. Plus important encore : nous les aidons à maintenir et à créer des emplois chez nous, à Laval », souligne le député Iacono.

Les entreprises et les organismes communautaires de la circonscription d’Alfred-Pellan peuvent dès maintenant présenter une demande de subvention, à travers l’Agence du revenu du Canada, pour la période d’application du 27 septembre au 24 octobre 2020.