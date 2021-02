Louise Lortie confirme sa candidature au sein de Parti Laval

Parti Laval – Équipe Michel Trottier officialise aujourd’hui la candidature de Louise Lortie au poste de conseillère municipale dans le district Marc-Aurèle-Fortin en vue de la prochaine élection municipale.

Le chef de Parti Laval se réjouit de cette nouvelle nomination qui vient porter à onze le nombre de candidatures confirmées jusqu’à présent.

« La campagne électorale n’est pas encore commencée, mais je peux vous dire que notre équipe est plus prête que jamais pour ce qui s’en vient. Les gens ne cessent de s’intéresser à Parti Laval, ils nous voient comme un parti rassembleur, et surtout comme une équipe qui est là pour les bonnes raisons. Il est plus que temps d’apporter des changements à l’hôtel de ville », d’exprimer Michel Trottier.

Citoyenne engagée depuis de longues années, la réputation de Louise Lortie n’est plus à faire dans le domaine de l’éducation publique. Elle qui a été présidente de la Commission scolaire de Laval de 2009 à 2020, est maintenant prête à relever un nouveau défi.

« Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère. Quand je me lance, je me lance à fond et j’ai la ferme conviction qu’en me présentant pour Parti Laval, j’aurai l’occasion d’avoir un impact concret pour les Lavalloises et les Lavallois au sein d’une organisation politique qui m’inspire! », admet la candidate. « Je me présente parce que Michel Trottier et l’équipe de Parti Laval sont l’alternative crédible à l’administration en place! Il y a tant à faire pour améliorer nos milieux de vie : donner plus d’accès aux berges, offrir plus d’infrastructures sportives, augmenter le nombre de lieux culturels. L’idée est de rapprocher les services dans les quartiers, chose que défend Parti Laval depuis ses tout débuts », poursuit Mme Lortie.

« Louise Lortie a une connaissance exceptionnelle du territoire et des différents enjeux sociaux qui le caractérisent! Avec son bagage et son expérience, les résidentes et les résidents de Marc-Aurèle-Fortin seront entre de bonnes mains », soutient le candidat à la mairie et actuel conseiller municipal du district.