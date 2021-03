Parti Laval confirme deux autres candidates

Le chef de Parti Laval et candidat à la mairie, Michel Trottier, vient de confirmer la nomination de Céline Blanchette à titre de candidate dans le district Sainte-Dorothée et celle de Liane Dufour dans celui de Laval-les-Îles.

Mme Blanchette a représenté ce secteur à la Commission scolaire de Laval, de 2003 à 2020, alors qu’elle siégeait comme commissaire. Figure connue et appréciée dans le quartier, sa longue expérience politique témoigne de son engagement et de son dévouement pour les citoyens de Sainte-Dorothée. « Mme Blanchette a démontré, à travers les années, sa volonté d’améliorer la qualité de vie des gens de Sainte-Dorothée. Sa loyauté parle d’ailleurs d’elle-même, alors que pendant plus de 15 ans, elle a représenté avec vigueur les intérêts de son secteur », a déclaré le chef de Parti Laval.

Pour sa part, Liane Dufour était candidate dans le district Sainte-Dorothée aux prochaines élections municipales. Or, c’est finalement dans le district Laval-les-Îles qu’elle se présentera, en remplacement de Katia Senécal. Un changement qui fait le bonheur de la résidente du secteur : « Forte de mon expérience acquise lors de la campagne de 2017, ce serait un immense privilège que de pouvoir être la voix des gens que je côtoie depuis près de 35 ans. Je suis convaincue que je pourrai réaliser de grands projets pour le secteur avec Parti Laval », se réjouit Mme Dufour.