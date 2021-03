Vittorino Di Genova sera le candidat d’Action Laval dans Duvernay-Pont-Viau

La cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie, Sonia Baudelot, vient d'annoncer la candidature de Vittorino Di Genova qui se présentera à nouveau avec le parti, cette fois dans le district de Duvernay-Pont-Viau, en vue des élections municipales 2021.

Très actif au sein de différentes organisations, il travaille à promouvoir l’activité physique chez les jeunes et pour de meilleurs services aux citoyens, entre autres pour les personnes âgées ; il est d’ailleurs récipiendaire d’une médaille remise par le Parlement du Canada à cet effet. De plus, malgré sa défaite en 2017, il n’a cessé son travail auprès de ses concitoyens avec Action Laval, contribuant entre autres à l’organisation du parti dans son secteur et au Conseil municipal.

« Mon engagement auprès de notre collectivité est pour moi un mode de vie, un plaisir et une passion. J’ai la certitude qu’au Conseil municipal avec Sonia Baudelot nous pourrons accompagner nos concitoyens dans leur désir des changements nécessaires pour améliorer la qualité de nos services municipaux et de nos infrastructures dans Duvernay, Pont-Viau et à Laval. Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous sommes prêts ! », a déclaré Vittorino Di Genova.

Celui qui cumule plus de 20 ans d’expérience en gestion commerciale, en service à la clientèle et dans le domaine immobilier souhaite également mettre de l’avant ses compétences : « les commerces locaux ont eu la vie dure et les nombreuses promesses du Mouvement Lavallois pour revitaliser le secteur n’ont jamais vraiment été réalisées. À titre de gestionnaire de commerce de détail et de courtier immobilier, je comprends tout à fait la situation et travaillerai ardemment pour une résolution rapide des enjeux locaux qui durent depuis bien trop longtemps », a-t-il ajouté.

« M. Di Genova est une force vive de notre parti, son engagement auprès des citoyens de Laval et de son secteur est tout à fait exemplaire. Avec Vittorino comme conseiller municipal, les citoyens et les commerçants locaux auront avec eux un allié de taille au Conseil municipal pour les représenter », a conclu Sonia Baudelot, cheffe d’Action Laval et candidate à la mairie.