Annick Senghor candidate du Mouvement lavallois dans Saint-Vincent-de-Paul

Annick Senghor est la première nouvelle candidate annoncée aujourd'hui par le chef du Mouvement lavallois, Marc Demers, en vue des élections municipales du mois de novembre prochain.

Résidente de St-Vincent-de-Paul depuis 12 ans, elle occupe en ce moment le poste de trésorière au sein de l’exécutif du parti. Elle a auparavant travaillé au 311 de la Ville de Laval avec le mandat spécial de répondre aux requêtes citoyennes complexes, référées par les membres du conseil municipal.

« Je suis très heureuse de poser ma candidature dans Saint-Vincent-de-Paul, un district que je connais bien et dans lequel je vis depuis déjà 12 ans. Aujourd’hui, 8 mars, je suis honorée d’être la première femme du parti à poser ma candidature. Je mettrai toute mon énergie pour faire profiter la population de mon expertise et pour partager mes idées avec elle. J’ai une écoute attentive et je travaillerai sans relâche pour redonner aux citoyens de Saint-Vincent-de-Paul une voix forte à l’hôtel de ville», s’est exprimée la dame au moment d’annoncer sa candidature.

« Annick est un atout majeur qui s’intègre à la chimie de l’équipe que nous allons présenter aux élections de novembre. Son expertise en service à la clientèle et en administration sera une valeur ajoutée au sein de notre équipe qui, par ses nombreuses réalisations, a contribué à améliorer la qualité de vie de la population lavalloise », a conclu Marc Demers, chef du parti.