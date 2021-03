C'est le dépôt du budget du Québec aujourd'hui

Le ministre des Finances du Québec, Eric Gérard, déposera aujourd’hui le budget pour l’année 2021-2022, en direct de l’Assemblée nationale.

Pour son troisième exercice du genre, le ministre a promis une complète transparence à propos du budget censé participer à la relance économique de la province.

Ainsi, on sait déjà que la dette nette du Québec passera de 189 milliards de dollars (G$) à 201,4 G$, soit une augmentation de 12,4 G$ pour cette année.

On sait également que, comme l’avait annoncé le gouvernement en décembre dernier, il devrait totaliser un déficit de 30 G$ entre 2020 et 2023.

Cependant, selon les promesses du premier ministre François Legault, les impôts des contribuables ne devraient pas augmenter pour compenser ces chiffres.

On peut d’ores et déjà spéculer qu’Eric Girard présentera de nouvelles enveloppes en lien avec la pandémie et le soutien du système de santé.

Plusieurs organisations ont déjà fait part de leur demande et conseil au ministre des Finances.

En effet, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté ses recommandations le mois dernier. Parmi celles-ci, on trouve notamment l’appui aux entreprises pour investir dans l’automatisation et la robotisation, du soutien au financement pour des transports collectifs, plus de logements sociaux ou encore du soutien en santé mentale.

Les demandes du Conseil du patronat du Québec rejoignent les points de l’UMQ sur les investissements aux entreprises, tandis que celles de la Fédération québécoise des municipalités rejoignent d’autres points de l’organisme sur la volonté d’investir dans le programme RénoRégion.

Rendez-vous à 16 h pour connaître le budget 2021-2022.