7M$ pour créer plus de 1600 emplois pour les jeunes de Laval

Les quatre députés fédéraux de Laval viennent d'annoncer un investissement de plus de 7 millions de dollars pour créer un total de 1618 emplois pour offrir une expérience de travail aux jeunes Lavallois.

Ce montant provient du programme Emplois d’Été Canada (EEC). En plus d’appuyer la jeunesse lavalloise, le programme aide les organismes sans but lucratif ainsi que les petites entreprises à créer de l’emploi localement et à dynamiser l'économie lavalloise.

La répartition des montants va comme suit:

• 331 emplois ont été approuvés pour la circonscription fédérale d’Alfred-Pellan pour un investissement de plus de 1,6 millions de dollars ;

• 366 emplois ont été octroyés dans la circonscription fédérale de Laval–Les Îles pour un montant total de plus de 1,7 millions de dollars ;

• 424 emplois ont été approuvés dans la circonscription fédérale de Marc-Aurèle Fortin pour un investissement de plus de 1,7 millions de dollars ; • 497 emplois ont été octroyés dans la circonscription fédérale de Vimy pour une somme totale de plus de 1,9 millions de dollars.

Comparativement à l’année précédente, les montants attribués à Laval ont plus que doublé. En 2020, ce furent 3,1M$ investis pour créer 748 emplois.

Cette année, des mesures temporaires, plus flexibles, ont été mises en place pour que le programme EEC continue de répondre aux besoins de nos organismes communautaires et nos entreprises locales. Parmi ces mesures :

• Une subvention salariale pour que les employeurs du secteur privé puissent recevoir jusqu’à 75 % du salaire horaire minimum provincial (les organismes sans but lucratif continueront de recevoir 100 %) ;

• Le prolongement de la date de fin d’emploi au 26 février 2022 ;

• La permission accordée aux employeurs d’embaucher du personnel à temps partiel.