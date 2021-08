Tommy Vallée mise sur la proximité et le travail de terrain pour les élections municipales

Le candidat de Parti Laval – Équipe Michel Trottier dans le district Concorde-Bois-de-Boulogne, Tommy Vallée, âgé de 23 ans, entend miser sur la proximité et le travail de terrain pour tenter de remporter l’élection dans son secteur.

Celui qui avait été choisi comme président par les membres de la Communauté jeunesse du Parti Laval en 2018 et qui a été réélu en 2019 et en 2020, croit que sa présence, son jeune âge, son écoute et sa disponibilité lui permettront de convaincre les citoyennes et citoyens du district.

Revaloriser la démocratie municipale

Selon le jeune candidat, la politique centralisatrice, partisane et « opaque » dont a fait preuve l’administration Demers-Boyer depuis plusieurs années, sans oublier les scandales dont a été victime la Ville de Laval, ont grandement affecté la démocratie municipale à Laval, ayant comme conséquences de miner la participation électorale des Lavallois et Lavalloises.

À titre d’exemple, il évoque la participation électorale de 2017, qui, à Laval (36,32%), était bien en deçà des autres grandes villes du Québec comme Montréal (42,5%), Québec (50,86%) ou encore Terrebonne (40,3%). Partant de ce constat, le jeune candidat s’est donné comme objectif d’augmenter la participation électorale dans son district, d’encourager les jeunes à aller voter massivement et, ce faisant, de revaloriser la démocratie municipale.

« Je crois fermement que les Lavallois et Lavalloises méritent du changement à Laval. Ils méritent que leurs élus soient présents, sur le terrain et qu’ils soient à leur écoute, ce qui manque gravement depuis plusieurs années. Pour moi, Parti Laval incarne ce changement, car c’est un parti qui laisse aux jeunes une place importante dans le processus décisionnel, qui souhaite décentraliser la prise de décision et travailler en amont, avec les citoyennes et citoyens, afin de bâtir une ville à leur image. C’est ainsi que nous pourrons revaloriser la démocratie à Laval. » - Tommy Vallée

C’est la volonté de s’impliquer, de revaloriser la démocratie municipale et contribuer au projet social que propose le Parti Laval qui aura poussé Tommy Vallée à se présenter aux élections municipales de 2021. Pour lui, la meilleure façon de réellement mettre en branle ce projet à la Ville de Laval, c’est d’aller à la rencontre des citoyennes et citoyens pour les informer et pour les inviter à y contribuer.

« Pour moi, la politique, c’est avant tout une question de présence sur le terrain, d’écoute, de proximité. Depuis plusieurs semaines, je vais à la rencontre des citoyennes et citoyens de mon district pour me présenter et pour les consulter au sujet de leurs priorités pour notre quartier. Cette présence sur le terrain, même après le 7 novembre, je compte l’assurer en permanence », d’ajouter M. Vallée.