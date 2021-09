Le comité exécutif en bref

Les membres du comité exécutif de la Ville de Laval souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues les 11 et 25 août.

Dans le cadre de son programme de plantations communautaires, la Ville de Laval offre gratuitement des arbres aux organismes lavallois qui en font la demande.

Afin d'accélérer la réalisation de projets de plantation et d'être proactifs auprès des organisations publiques présentes sur le territoire, les membres du comité exécutif ont approuvé cette subvention d’arbres qui met à la disposition de l'organisme CANOPÉE jusqu'à concurrence de 2 000 arbres en 2021-2022.

Les plantations pourront être effectuées sur les terrains d'organismes municipaux ou d'organismes publics. Les arbres étant offerts gratuitement par la Ville, les coûts globaux des opérations de plantation en sont ainsi substantiellement réduits.

Tout en ayant un impact sur la santé de la population lavalloise, ce projet contribue à la diminution des îlots de chaleur, à l'augmentation de la canopée et à la consolidation du réseau écologique du territoire.

Travaux à la maison André-Benjamin-Papineau

La maison André-Benjamin-Papineau, classée patrimoniale par le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que le bâtiment en annexe où se trouve le Café de la Grange, sont en mauvais états, fermés et non accessibles depuis plusieurs années.

L’instabilité de la structure du bâtiment en annexe et une inondation au sous-sol de la maison, à laquelle s’ajoute de la contamination fongique, ont causé plusieurs dommages à la maison.

Afin de restaurer cette maison historique, les membres du comité exécutif ont adopté le règlement numéro L-12572 décrétant un emprunt de 4 705 000 $. Cette somme permettra d’entamer la phase 1 des travaux, qui consistera à rénover, restaurer et agrandir la maison ainsi qu’à rénover le café qui se trouve dans le bâtiment annexe.

L'agrandissement du complexe permettra l'accès universel au bâtiment : un espace muséal incontournable du patrimoine lavallois.