Équipe Sophie Trottier présente un nouveau candidat

Madame Sophie Trottier, candidate à la mairie et cheffe d’Action Laval —Équipe Sophie Trotter a présenté ce matin Monsieur Nicolas Bouchard, son candidat pour le district Concorde-Bois-de-Boulogne.

Cet ingénieur de formation qui travaille à la réglementation du Service de l’eau à la Ville de Montréal vient compléter l’équipe paritaire d’Action Laval. Madame Sophie Trottier soulevait « Nicolas Bouchard apporte des connaissances et expériences importantes pour notre équipe. À titre de spécialiste de l’environnement, de la réglementation et de l’eau, des enjeux majeurs pour une municipalité, il nous permettra d’avoir une meilleure lecture de ces dossiers ».

À l’image de Sophie Trottier, M. Bouchard est un joueur d’équipe proactif. Il est orienté sur les solutions lorsqu’il approche les différents défis. Il veut travailler avec les citoyens du district Concorde-Bois-de- Boulogne pour trouver des réponses aux problèmes qu’ils vivent au quotidien.

Pour lui, la Ville ne doit pas imposer des solutions universelles à la grandeur de son territoire ; chacun des milieux a des réalités et des besoins différents, les mesures adoptées doivent respecter ces différences. « Je voulais me joindre à une équipe dynamique et qui donnait de l’importance aux différents districts de la municipalité, », indiquait de son côté M. Nicolas Bouchard. « Comme tous les citoyens de Laval, je ne veux plus d’une administration centralisatrice. Les projets et idées de Sophie Trottier et de son équipe ont fini de me convaincre».