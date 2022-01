Les faits saillants du budget 2022 de la Ville de Laval

C’est un budget réaliste et équilibré s’élevant à près de 970 M$ qui a été adopté par le conseil municipal de la Ville de Laval lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 12 janvier.

En effet, la Ville a réussi à maintenir la hausse des taxes à un niveau inférieur à l’inflation et sa bonne situation financière lui permet de déposer un budget qui répond aux besoins croissants de la population tout en assurant des services municipaux de qualité. Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 sera quant à lui présenté à la fin janvier comme prévu.

« Je suis heureux d’amorcer la nouvelle année en franchissant cette étape importante. Nos priorités demeurent celles annoncées : améliorer la sécurité des citoyens et des employés de la Ville, optimiser les services et l’expérience citoyenne, maintenir nos saines pratiques environnementales et, bien entendu, continuer notre gestion exemplaire des finances. »

— Stéphane Boyer, maire de Laval