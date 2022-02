Action Laval n'utilisera que les couleurs de la Ville de Laval pour sa promotion

Lors de l’assemblée du Conseil municipal d’hier, le conseiller municipal d’Action Laval dans le district de Saint-Vincent- de-Paul, Paolo Galati, a annoncé que ses collègues du parti et lui-même n’utiliseraient que les couleurs de la Ville de Laval dans leurs publicités payées avec le budget de recherche et soutien, soit le pourpre et le bleu. Il demande aux autres élus des autres formations politiques d’en faire de même.

En effet, le règlement municipal stipule que les publicités payées avec le budget de recherche et soutien doivent être « dénué de toute partisanerie ». Interprété largement jusqu’à maintenant, seulement le texte et l’utilisation des logos étaient restreints. Il s’agit d’un concept qui est utilisé par les députés fédéraux et provinciaux lorsqu’ils communiquent avec leurs citoyens. Le parti souhaite que ce même standard soit appliqué aux communications des conseillers municipaux.

« C’est de l’argent des contribuables dont nous parlons, » rappelait Monsieur Galati. « Non seulement nous allons respecter la lettre et l’esprit de la loi, mais nous allons aussi respecter les taxes payées par les citoyens lavallois. »

Selon Action Laval, il semblerait qu’il est assez commun de voir les couleurs et design des différents partis politiques dans les publicités payés avec le budget de recherche et soutien.

« J’espère que nos collègues de toutes les autres formations politiques de Laval suivront l’exemple, » insistait Monsieur Galati. « Notre rôle de conseiller municipal est politiquement neutre, nos couleurs politiques ne devraient pas teinter notre fonction. »