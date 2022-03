Laval verse un don de 20 000 $ à la Croix-Rouge pour soutenir le peuple ukrainien

En solidarité envers le peuple ukrainien durement touché par les événements actuels, la Ville de Laval fera un don de 20 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les efforts internationaux.

La Ville suivra avec attention le déroulement de la situation et travaillera avec les intervenants gouvernementaux et ceux sur le terrain afin de mettre en place une mobilisation communautaire plus importante, advenant l’accueil de réfugiés sur son territoire.

« Ce qui se passe en Ukraine m’attriste profondément. Aujourd’hui, nous voulons démontrer notre soutien indéfectible envers le peuple ukrainien par ce don. Nous invitons d’ailleurs les citoyens et les entreprises qui le désirent à soutenir le peuple Ukrainien à la Croix-Rouge canadienne. La communauté ukrainienne de Laval, avec ses quelque 2 300 membres, constitue une richesse pour notre ville, et nous sommes conscients des préoccupations que nos citoyens ont sans doute pour leur pays d’origine. C’est une solidarité que nous leur devons. », mentionne Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Nous sommes de tous cœurs avec les familles qui ont des proches dont les vies sont impactées par le conflit en cours. Dans les prochaines semaines, nous travaillerons avec nos partenaires pour mettre en place les mesures nécessaires. Nous l’avons fait par le passé pour les réfugiés syriens et afghans. Il est donc naturel pour nous de le faire pour la communauté ukrainienne. », ajoute Cecilia Macedo, présidente du conseil, conseillère du district de Marigot.