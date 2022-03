Deux ans après le début de la pandémie, plus de 1000 Lavalloises et Lavallois sont malheureusement décédés de la COVID-19 à Laval, dont une majorité d’aînés. Cela en fait la quatrième région la plus endeuillée au Québec.

Dans le cadre de la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 du 11 mars 2022, la députée de Fabre et porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, Madame Monique Sauvé, avec ses collègues lavallois de l’opposition officielle, la députée des Mille-Îles et porte-parole en matière de formation professionnelle et d’éducation aux adultes et de forêts, de faune et de parcs, Madame Francine Charbonneau, le député de Laval-des-Rapides et porte-parole en matière d’immigration et de lois professionnelles, Monsieur Saul Polo, et le député de Vimont et porte-parole en matière de sécurité publique, Monsieur Jean Rousselle, tiennent à honorer la mémoire des victimes de la pandémie à Laval.

En l’absence de cérémonie officielle organisée par le gouvernement du Québec en 2022, les députés ont décidé de commémorer ce triste anniversaire par la voie d’une vidéo conjointe diffusée par l’entremise de leurs médias sociaux.

« Avec mes collègues de Laval, aujourd’hui nous nous souvenons de nos citoyens et de nos aînés décédés durant la pandémie de la COVID-19. Nous tenons à remercier du fond du cœur le personnel du réseau de la santé et des services sociaux qui a pris soin d’eux. », mentionne Monique Sauvé, députée de Fabre et porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants.

Les Lavalloises et les Lavallois sont invités à témoigner de leur solidarité envers les victimes de la COVID-19 et leurs familles par l’observation d’une minute de silence.