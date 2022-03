Fin de l'urgence sanitaire : Legault dépose un projet de loi

À l’occasion d’une réunion aujourd’hui de sa Commission Femmes et gouvernance, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a annoncé que son conseil d’administration a atteint la parité entre les femmes et les hommes, une première depuis la fondation de l’organisation, en 1919, et une première pour une union municipale. En effet, à l’issue du processus d’élection tenu au cours des dernières semaines pour désigner les 15 représentantes et représentants des caucus régionaux au conseil pour le mandat 2022-2024, six mairesses ont été élues ou réélues. Cette progression portera, à compter du 1er avril prochain, à 25, le nombre de femmes siégeant au conseil de l’Union (composé de 50 élues et élus).