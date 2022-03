Près de 428 M$ pour Laval : le gouvernement du Québec en action

Dans le but d’assurer le maintien et l’amélioration de l’état des infrastructures routières de la région de Laval, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, accompagné du député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, annonce des investissements de 427 651 000 $ pour les deux prochaines années.

Les sommes allouées se traduiront par la mise en œuvre de projets importants, tels que :

— L’asphaltage de l’autoroute 13, en direction nord, entre les ponts Louis-Bisson et Vachon.

— La construction d’un lien aérien direct entre les autoroutes 440, en direction ouest, et 15, en direction nord, et d’une nouvelle entrée vers l’autoroute 15, en direction nord.

— L’asphaltage de la chaussée de l’autoroute 440, entre la route 117 et l’avenue Francis-Hughes.

Ces derniers font partie des 12 projets prévus pour la région de Laval. Ils permettront aux citoyennes et citoyens de bénéficier de réseaux de transport sécuritaires et de qualité. Dans le contexte actuel, ces investissements auront des retombées significatives dans la poursuite de la relance économique de l’ensemble des communautés.

Enfin, le gouvernement souligne que les travaux pour le prolongement de l’autoroute 19 se poursuivront cette année dans le secteur du boulevard Saint-Saëns.

De la même façon, le projet de reconfiguration de l’échangeur de l’autoroute 440 et de l’autoroute 15 commencera une nouvelle phase, cette fois-ci dans le secteur de la sortie 22 de l’autoroute 440.

« Le secteur des transports ainsi que le maintien et l’amélioration de l’état des routes et des infrastructures constituent un levier majeur pour la vitalité de nos régions. Les chantiers occupent un rôle considérable dans la création d’emplois de qualité, le développement touristique et commercial ou tout simplement dans notre quotidien. C’est pour l’ensemble de ces raisons que notre gouvernement est fier d’investir massivement à Laval pour maintenir l’état de nos actifs et sécuriser notre réseau. », commente François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

« Cet engagement ferme de la part de notre gouvernement aura des retombées tangibles et bénéfiques pour toute la collectivité, et j’en suis très heureux. La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux usagers de se déplacer de façon plus efficace et sécuritaire, ce qui améliorera ainsi leur qualité de vie. C’est avec grand intérêt que je suivrai le développement de ces travaux au cours des prochaines années. », mentionne Christopher Skeete, député de Sainte-Rose.

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Laval se répartissent comme suit :

99 108 000 $ pour des chaussées en bon état.

54 649 000 $ pour des structures en bon état.

273 894 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

Six projets ciblés par la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure agiront comme leviers de la relance économique en cours au Québec.

En 2021, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

— L’aménagement d’une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l’autoroute 440 et la route 148, entre le boulevard Arthur-Sauvé et l’échangeur des autoroutes 13 et 440.

— La construction d’un nouvel échangeur sur l’autoroute 440, entre l’autoroute 19 et la route 125.

— Le programme de remplacement de lampadaires sur diverses routes de la couronne nord.