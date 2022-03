Action Laval accueille favorablement le budget provincial

Un vaste déploiement policier a été lancé mercredi matin par des agents de plusieurs corps de police patrouillant des régions situées au nord de Montréal afin de neutraliser des activités de trafic de stupéfiants dans plusieurs territoires. L’Escouade régionale mixte (ERM) Rive−Nord précise que les perquisitions découlent d’une enquête amorcée en 2020 et mobilisent plus de 120 policiers de différentes unités de la Sûreté du Québec (SQ) et des services de police municipaux de Laval, Deux−Montagnes, Saint−Jérôme, Mirabel, Blainville et Saint−Eustache.