Le déficit budgétaire fédéral atteint 75,3 G $ pour la période d'avril à janvier

En prévision de l’élection à venir, les Producteurs de grains du Québec (PGQ) réitèrent leur demande à tous les partis politiques de s’engager explicitement à améliorer la compétitivité du secteur des grains. Par le fait même, de mieux soutenir les productrices et les producteurs d’ici face aux nombreux défis du secteur. Aujourd’hui, les PGQ ne peuvent que constater la nécessité de financer et mettre en place les meilleurs programmes pour faire face aux risques climatiques et économiques en agriculture.