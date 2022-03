Les chauffeurs d'autobus de la STL seraient prêts à une autre grève

Implanté il y a un an par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, pour donner un nouvel élan au développement local et régional, le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité est de retour à Laval. Les organismes et les entreprises sont donc invités à soumettre leurs propositions d’ici le 27 mai 2022.