Fin de l'urgence sanitaire: Dubé propose deux amendements à son projet de loi 28

Avec l’été qui pointe à l’horizon, les 1250 camps de jour répartis dans la province, dont certains sont en situation précaire, somment le gouvernement de faire ses devoirs et d’agir en bon père de famille. Déjà sous-financés, le portrait des camps de jour a été noirci ces deux dernières années avec la pandémie, qui a mis en lumière plusieurs enjeux et angles morts quant à la gestion des camps de jour et l’implication du gouvernement.