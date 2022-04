Le maire de Laval devient le président du Caucus des municipalités de la Métropole

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, est le nouveau président du Caucus des municipalités de la Métropole de l’Union des municipalités du Québec. Il succède ainsi à la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

M. Boyer a été élu unanimement par les membres du comité exécutif de ce caucus qui regroupe les municipalités membres de l’UMQ comprises dans le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Le maire de Laval sera appuyé de la vice-présidente Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal de même que par Normand Dyotte, maire de Candiac, réélu également à titre de vice-président du caucus.

« Je remercie évidemment mes pairs pour leur confiance et je félicite sincèrement mes nouveaux collègues, Madame Ollivier et Monsieur Dyotte, pour leur élection. Je salue également madame Valérie Plante, présidente sortante, pour son mandat remarquable à la tête du caucus. À de nombreuses reprises, cette instance a fait la démonstration que les enjeux qui nous rassemblent sont nombreux et plusieurs transcendent même notre métropole. Je m’engage donc à ce que ce nouveau caucus soit le reflet d’une communauté métropolitaine unie et solidaire. Plus que jamais, nous collaborerons sur les grands enjeux de notre métropole », a indiqué Monsieur Boyer.

Le nouveau président et son équipe ont profité de la rencontre pour faire le point sur certains dossiers politiques touchant les localités du grand Montréal. L'habitation, la gestion des actifs, la mobilité, la protection des espaces verts et les finances publiques ont notamment été identifiés comme des sujets prioritaires pour les prochains mois.