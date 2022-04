Aglaia Revelakis et Isabelle Piché annoncent des infrastructures sportives dans leurs districts

Madame Aglaia Revelakis, conseillère municipale de Chomedey, et Madame Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, sont heureuses de constater que les installations de skatepark dans le parc du Moulin à Saint-François, ainsi que le skatepark et le pumptrack au parc du Sablon à Chomedey se concrétisent.

Puisqu’elles avaient manifesté sur leur plateforme lors de la dernière campagne électorale le besoin d’augmenter les accès à des infrastructures sportives et le besoin de promouvoir de saines habitudes de vie pour les jeunes, elles sont aujourd’hui bien fières de la réalisation de ces projets au bénéfice des jeunes de leurs quartiers.

« La Ville de Laval a encore beaucoup à faire pour que nos parcs soient des espaces où le sport et les activités sociales soient abordables, intéressants et accessibles pour tous nos citoyennes et citoyens. Cependant, ce sont des projets comme celui-ci qui me réjouissent. Le Centre du Sablon et son parc sont des espaces rassembleurs et la venue de ce pumptrack accueillera encore plus de jeunes. Je suis heureuse de savoir que nos jeunes pourront profiter de leur loisir préféré entre amis dans leur quartier. », commente Madame Revelakis.

Alors que la planche à roulettes avec les olympiques et les sports de vélos hors route prennent de plus en plus de popularité, la construction de ces infrastructures est une excellente nouvelle.

« Je salue cette initiative d’offrir aux planchistes ce nouveau milieu de vie dynamique et accessible dans leur quartier. Je suis fière de voir que cette idée dont j’ai fait part aux citoyens du quartier Saint-François lors des dernières élections se concrétise. Le bonheur que les jeunes auront en profitant de ces lieux, c’est aussi pour ça que l’on s’implique en politique municipale. », mentionne Madame Piché.

Le meilleur moyen de garder nos jeunes actifs, en santé et loin des problèmes de la rue, est de leur offrir des installations de proximité. Que les parcs du Sablon et du Moulin puissent accueillir plus de jeunes est une excellente nouvelle pour l’ensemble de notre population.