Ottawa réserve 5,3 G $ pour les soins dentaires, mais la mécanique reste à déterminer

Madame Aglaia Revelakis, conseillère municipale de Chomedey, et Madame Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François pour Action Laval, sont heureuses de constater que les installations de skatepark dans le parc du Moulin à Saint-François, ainsi que le skatepark et le pumptrack au parc du Sablon à Chomedey se concrétisent. Puisqu’elles avaient manifesté sur leur plateforme lors de la dernière campagne électorale le besoin d’augmenter les accès à des infrastructures sportives et le besoin de promouvoir de saines habitudes de vie pour les jeunes, elles sont aujourd’hui bien fières de la réalisation de ces projets au bénéfice des jeunes de leurs quartiers.