Un rendez-vous rassembleur sous le signe de la mobilité durable

Trajectoire Québec a tenu son 17e Déjeuner-Bénéfice sous le thème La mobilité durable, un incontournable pour relever nos défis collectifs !

Près de 300 professionnels issus des secteurs de la mobilité, des affaires publiques, de l’énergie et de l’environnement étaient au rendez-vous annuel.

L’événement couronné de succès témoigne ainsi du rôle significatif que joue notre association en matière de promotion des transports collectifs au Québec.



Pour l’occasion, Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de l’Estrie, a annoncé la création d’un cadre financier pour soutenir le secteur du transport collectif durant la période 2023-2028.

Il a également profité de l’occasion pour annoncer une aide financière qui permettra à exo de se doter de sa propre flotte d’autobus entièrement électriques afin d’opérer ses activités de façon plus autonome avec ce nouveau modèle d’affaires.

« Nous sommes enchantés de voir que, cette année à nouveau, notre déjeuner-bénéfice attire autant de joueurs qui accordent ensemble une grande importance à une mobilité plus durable. Alors que Trajectoire Québec a fêté ses 45 ans récemment, je ne peux que me réjouir de voir une telle mobilisation alors que nous devrons relever collectivement plusieurs défis au cours des prochaines années. C’est en travaillant ensemble, en continuant de faire preuve de créativité et d’innovation que nous réussirons à faire un véritable virage vers la mobilité durable. », commente Sarah V. Doyon, directrice générale, Trajectoire Québec



À propos de Trajectoire Québec

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transports collectifs partout au Québec. Fondée en 1977 sous le nom de Transport 2000, l’association soutient l’accès à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son expertise en mobilité citoyenne.



L’association agit par des représentations, mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. Pour adhérer ou soutenir par un don l’association, visitez trajectoire. Québec.