Encore la meilleure cote de crédit au Québec pour Laval

Laval figure parmi les 21 villes canadiennes ayant vu leur cote de crédit rehaussée par l’agence de notation S&P Global Ratings, en juin, ce qui l’a fait passer de la cote « AA stable » à « AA+ stable », soit la plus haute cote décernée à une ville québécoise dans cette liste.

« Nos efforts en matière d’investissement stratégique, de relance économique, de résilience et de gestion financière responsable sont reconnus par S&P Global Ratings. Nous contrôlons rigoureusement nos dépenses et nous utilisons nos réserves de façon à prévoir et maintenir sous contrôle notre niveau d’endettement et le fardeau fiscal des Lavalloises et des Lavallois. Cette révision à la hausse confirme cette année encore notre statut exceptionnel de municipalité ayant la meilleure cote de crédit au Québec. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

Pour 2022, la Ville de Laval s’est engagée avec un budget réaliste et équilibré qui permet de maintenir la hausse des taxes à un niveau inférieur à l’inflation et de répondre aux besoins grandissants des citoyens en assurant des services municipaux de qualité.

Solvabilité et résilience

Dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, S&P Global Ratings a noté l’aide gouvernementale aux municipalités et a reconnu la capacité des villes visées à réduire leurs dépenses et à démontrer une gestion financière rigoureuse et résiliente — ce que l’agence qualifie de « test de stress ».

Renseignements additionnels

Pour consulter le rapport de Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings.

Pour consulter le budget 2022 et programme triennal d'immobilisations 2022-2024.