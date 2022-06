Anne Casabonne est confirmée candidate conservatrice dans Iberville

Lors de la soirée en hommage à la carrière politique de la députée sortante, madame Claire Samson, le chef du Parti conservateur, monsieur Éric Duhaime, a confirmé la candidature d’Anne Casabonne dans la circonscription d’Iberville en vue des élections provinciales le 3 octobre prochain.

Plus de 250 personnes étaient rassemblées à l’Érablière au Toit Rouge, à l’invitation de Monsieur Duhaime, afin de souligner le départ de la vie politique de Madame Samson.

Quelques candidats du parti étaient présents, dont Me Jean-Félix Racicot, Kim Beaudoin et Daniel Desnoyers, tous trois récemment annoncés dans la région de la Montérégie.

Dans son allocution, Éric Duhaime, le chef conservateur, s’est dit très heureux de faire cette annonce, mais surtout « confiant que la candidature d’Anne soit une excellente nouvelle pour tous les citoyen(ne)s de la circonscription d’Iberville. », rappelant aussi que « grâce à Anne, à sa volonté, son dévouement, son engagement et à sa présence quotidienne sur le terrain, elle a su faire passer le vote pour le P.C.Q. d’à peine 1 % en 2018 à 10,4 % en 2022, une montée jamais vue en un si court laps de temps pour une formation politique. »

Madame Casabonne était pour sa part très émue de l’accueil chaleureux reçu des militants présents et honorée de reprendre le flambeau afin de défendre le seul comté qui appartient au Parti conservateur du Québec grâce à Claire Samson qui a, il y a près d’an jour pour jour, choisi de poursuivre son engagement politique en quittant la CAQ pour le P.C.Q. : « C’est avec mon engagement personnel et toute ma détermination, mais aussi avec un esprit de continuité, de fidélité et de constance que je veux devenir la prochaine députée d’Iberville. Pour effectuer cette transition avec confiance, je vais m’imprégner de l’expérience de Claire sur le terrain. Je vais m’inspirer des liens qu’elle a su créer avec la communauté et des connaissances qu’elle m’aura transmises pour répondre aux besoins et aux préoccupations des gens, des entreprises, des commerces et des organismes présents dans la circonscription tout en y mettant ma propre volonté, mon courage, ma ténacité, mon audace et ma qualité d’écoute. »

La nouvelle candidate d’Iberville a rappelé l’apport inestimable de Madame Samson à la croissance phénoménale du Parti conservateur au Québec au cours de la dernière année et souligné son courage à défendre les droits des Québécois, mis à mal par les mesures sanitaires du gouvernement caquiste : « Claire nous a non seulement permis de faire notre entrée à l’Assemblée nationale, elle a été aussi la seule à se tenir debout face aux 124 François Legault, la seule à défendre les grands oubliés, à défendre les prétendus “non essentiels”. Elle a aussi été la seule à garder son bureau de comté ouvert pour veiller à ce que les organismes puissent continuer d’offrir de l’aide aux gens dans le besoin. »

Cette annonce porte le nombre de candidats annoncés jusqu’à présent à 39. D’autres candidats seront présentés au cours de différents événements, dès la semaine prochaine.