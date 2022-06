Appel de candidatures de la ville de Laval pour siéger sur des comités et des conseils d’administration

La Ville de Laval est actuellement en recrutement afin de pourvoir des postes au sein de différents comités et conseils d’administration.

Les personnes recrutées seront appelées à se pencher sur des dossiers d’intérêt municipal qui occupent une place importante dans le quotidien de la population lavalloise, à enrichir les travaux de toute instance consultative ou décisionnelle ainsi qu’à influencer les décisions du conseil municipal. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature dès maintenant sur le site Web de la Ville.

« La participation à un comité ou un conseil d’administration est l’une des meilleures façons de s’impliquer dans le développement de la Ville et de mieux en comprendre les rouages, de rencontrer des gens qui partagent des intérêts communs tout en développant ses compétences professionnelles et son réseau. J’encourage les citoyens à sauter sur cette occasion de contribuer à l’évolution de notre communauté. Étant moi-même président du comité consultatif en environnement, je sais que les comités et les conseils d’administration sont en mesure d’avoir un impact concret sur le quotidien des Lavalloises et des Lavallois. », commente Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation citoyenne.

Dans ce cadre, la Ville de Laval, par le biais du Secrétariat à la gouvernance, est à la recherche de personnes engagées, disponibles et motivées désirant s’impliquer bénévolement sur un comité, une commission ou une table de concertation mise en place par la Ville, ou sur le conseil d’administration d’une société paramunicipale ou d’un organisme à but non lucratif sur lequel la Ville a le pouvoir de nommer un ou des administrateurs.

De nombreux secteurs d’activités sont concernés, notamment la sécurité publique, l’entrepreneuriat, l’urbanisme, la jeunesse ou encore l’environnement.

Profils recherchés

Les candidats doivent détenir des compétences ou une expertise dans un ou plusieurs domaines tels que l’administration, le droit, l’ingénierie, les arts et la culture, le travail social, le sport, les relations interculturelles, l’urbanisme et l’environnement, ou encore une expérience de vie particulière, et faire preuve d’une intégrité personnelle et professionnelle. Les profils privilégiés sont présentés dans l’affichage de chaque poste à pourvoir.

La Ville de Laval encourage la diversité et invite toute personne, quel que soit son identité de genre, son origine, son milieu socio-économique ou son handicap, le cas échéant, et privilégie des instances formées de personnes aux points de vue divers.

Toute personne intéressée est invitée à poser sa candidature même lorsqu’aucun poste n’est disponible, puisque les candidatures sont conservées dans la banque permanente et sont prises en considération lorsqu’un poste est vacant.

Renseignements additionnels

Pour en savoir plus sur les profils recherchés ou pour proposer une candidature, consultez la page du Secrétariat de la gouvernance.