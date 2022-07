Les Films Opale a le plaisir d’annoncer que TU TE SOUVIENDRAS DE MOI, sortira en salle le 4 novembre prochain partout au Québec, et sera présenté en première Québécoise le 29 octobre en ouverture du 41e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Sa sortie initiale au cinéma ayant été déplacée dû à la Covid, rappelons que le film avait déjà été sélectionné dans des festivals d’importance en 2020 : Sarajevo Film Festival, Les Journées du cinéma français Tübingen, ainsi qu’au 20eWhistler Film Festival (WFF).

Synopsis

Édouard, personnalité publique et professeur d’histoire à la retraite, commence à perdre la mémoire. Habitué qu’il est à s’exprimer sur toutes les tribunes, il doit se faire plus discret même s’il estime avoir encore beaucoup de choses à dire. Aussi, puisque personne de son entourage n’est en mesure de veiller sur lui, il est placé sous la garde de Bérénice, une jeune fille un peu rebelle et perdue. Leur rencontre amènera Édouard à revisiter un passage de son histoire personnelle qu’il avait choisi d’oublier, et Bérénice à trouver un sens à sa vie.

Eric Tessier a étudié le cinéma à l’université Concordia. En 1998, il tourne Viens dehors ! qui a ouvert les Rendez-Vous du Cinéma Québécois en 1999, gagné le Grand Prix du Public au Festival Fantasia et qui a été diffusé dans plus de 30 festivals à travers le monde. En 2000, il réalise quatre épisodes de la populaire série télévisée Deux Frères.

En 2003, il coscénarise et réalise le thriller d’horreur Sur le Seuil. Il réalise par la suite les séries télévisées La Chambre no.13, 3 X Rien, Rumeurs et Sophie. En 2009, il réalise le thriller d’horreur 5150 rue des Ormes qui se mérite le Grand Prix du Public au Festival du Film Fantastique de Gérardmer en France. Vient en 2012, la réalisation du long métrage Les Pee-Wee 3D, l’hiver qui a changé ma vie, le premier film stéréoscopique québécois. Le film remporte le Prix du Public au TIFF KIDS, le Prix du Meilleur Film octroyé par un jeune jury et le prix du Meilleur Film Jeunesse au Festival International Schlingel à Chemidtz en Allemagne.

Il réalise à la même époque trois saisons de la série O' pour laquelle il se mérite le Prix Gémeaux pour la meilleure réalisation pendant trois années consécutives. En 2016, il réalise la série télévisée Pour Sarahet des segments du long-métrage 9, et en 2017 le long métrage Junior Majeur, la suite de Les Pee-Wee 3D. En 2018, il est derrière la caméra de la série événement Fugueuse, ainsi que Fugueuse 2 l’année suivante. TU TE SOUVIENDRAS DE MOI est son sixième long métrage.

Distribué par Les Films Opale, le film prendra l’affiche partout au Québec le 4 novembre 2022.