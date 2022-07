Éric Duhaime présente la candidate qui représentera les conservateurs dans René-Lévesque

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, était de passage à Baie-Comeau afin de présenter la candidate qui représentera les conservateurs dans René-Lévesque lors de l’élection du 3 octobre prochain.

C’est Marie-Renée Raymond qui a été choisie par la formation politique pour faire campagne dans cette circonscription.

Originaire de Port-au-Prince en Haïti, Madame Raymond a immigré au Canada en 2008. Elle a choisi Baie-Comeau pour s’y établir et y vit maintenant depuis 10 ans.

Diplômée du Centre de formation professionnelle Fierbourg, une institution d’enseignement de Québec, Madame Raymond travaille en tant qu’infirmière auxiliaire au CHSLD de sa ville d’accueil depuis 2012.

Sensible à la défense des droits et libertés des citoyens, Madame Raymond est également préoccupée par plusieurs enjeux, notamment la rétention des familles dans la région :

« On doit trouver une solution afin de garder nos jeunes dans notre magnifique région. Le PCQ croit à l’ingéniosité et au sens de l’initiative des Québécois. On doit encourager et faciliter l’entrepreneuriat afin que naissent et se concrétisent les rêves de nos jeunes. C’est toute la région qui s’en trouvera enrichie. J’aimerais également que les parents qui travaillent n’aient pas à s’inquiéter pour une place en CPE, dont les listes sont interminables, et ce, depuis des années. Ce que l’on propose au PCQ, c’est une aide financière aux familles qui leur permettra de choisir le type de service de garde qui convient le mieux à leurs besoins et leur réalité. »

Forte de son expérience d’une décennie auprès d’une clientèle âgée et vulnérable, elle est aux premières loges pour constater les problématiques vécues par les aînés, notamment en ce qui concerne l’accès à un milieu de vie et de soins décent :

« En tant qu’infirmière auxiliaire, je suis très touchée par ce que vivent nos aînés. Je veux travailler à ce qu’il y ait plus de places disponibles pour nos personnes âgées dans les RPA et les CHSLD, car les listes d’attente sont TRÈS longues, je peux vous le dire. Et c’est sans compter les familles qui s’occupent elles-mêmes de leurs proches, qui ont besoin de répit, et qui n’en trouvent pas », ajoute Madame Raymond.

Eric Duhaime était très heureux d’accueillir une nouvelle candidate dans sa formation politique :

« Marie-Renée est un modèle de réussite. C’est une femme exceptionnelle, une battante, une femme forte et déterminée que je me réjouis d’accueillir aujourd’hui dans notre parti. Elle a choisi le Québec pour y vivre et pour y réaliser ses rêves. Elle a choisi le Parti conservateur du Québec pour porter la voix des citoyens de René-Lévesque au parlement et je la remercie pour sa confiance. »