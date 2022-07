Le PLQ annonce la tenue de nouvelles investitures ouvertes

En vue des élections générales de 2022, le Parti libéral du Québec annonce la tenue de 3 nouvelles investitures ouvertes à Montréal.

Les candidats.es dans les circonscriptions de Bourassa-Sauvé, Laurier-Dorion et Maurice-Richard seront ainsi connus à la suite de ce processus ouvert et transparent.

Déjà, plusieurs personnes ont annoncé leur intention de briguer les investitures. Celles et ceux qui souhaitent participer aux investitures et porter les couleurs de la formation politique lors des élections générales d’octobre prochain peuvent transmettre dès maintenant leur bulletin de mise en candidature via le site Web : investitures.plq.org.

L’ensemble des modalités, comme les jours de vote, seront connues au cours des prochains jours.

Rappelons que ces investitures ouvertes s’ajoutent au processus en cours dans la circonscription de Chomedey, à Laval. À ce jour, 6 aspirants candidats tentent de gagner la confiance des membres locaux du Parti.

La date limite pour déposer son bulletin de candidature dans Chomedey est le 29 juillet prochain, à 17 h. La soirée d’investiture à Laval aura lieu le 8 août prochain.

Une plateforme électorale à l’écoute des besoins des Québécoises et des Québécois

Le Parti libéral du Québec est la première formation politique à dévoiler sa plateforme électorale en vue des élections générales de l’automne prochain.

Ces propositions qui sont portées par Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec, innovent à l’aide de plus de 250 mesures concrètes pour une économie québécoise forte et mettent à profit le talent de toutes les régions tout en conciliant la protection de l’environnement.

Pour parcourir la plateforme libérale, rendez-vous au clic.plq.org/plateforme.