Refus du vote expéditif concernant le nouveau code d’urbanisme

Dans la situation actuelle, les conseillers municipaux d’Action Laval n’ont pas toute l’information nécessaire pour voter favorablement pour l’adoption du nouveau code d’urbanisme qui a été débattu hier soir par le conseil municipal, les élus d’Action Laval refusent d’adopter ce nouveau code.

« Ce nouveau code d’urbanisme est une bonne nouvelle en soi, car oui, nous avons besoin de mettre à jour notre code actuel. Par contre, on ne peut appuyer quelque chose d’une telle importance qui changera la facette de la ville pour les décennies à venir, sans trop savoir quels seront les impacts financiers, juridiques et économiques pour Laval. » indique M. De Cotis, conseiller municipal de Saint-Bruno.

« Jusqu’à aujourd’hui, personne n’a répondu à nos questions. Nous sommes dans une incertitude totale des impacts que ce code aura pour notre ville. On nous a fait une présentation de deux heures une semaine avant l’adoption du nouveau code. On nous envoie toute la documentation deux semaines avant le conseil. C’est vraiment un manque flagrant de sérieux et je considère que l’administration nous prend pour des suiveux. Nous sommes redevables envers nos citoyens et j’espère qu’ils sont conscients de cela. »

« Il faut que les conseillers municipaux soient en mesure d’expliquer ce nouveau code et en ce moment, avec le peu d’information que nous avons, on ne peut pas répondre convenablement aux citoyens de nos districts par rapport à ce nouveau code », souligne M. Achille Cifelli, conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef intérimaire d’Action Laval.

« Laval mérite mieux que d’être une ville d’essais-erreurs ! L’administration Boyer ne connait pas les vraies conséquences autour d’un nouveau code d’urbanisme et nous laisse perplexes et sans réponse à nos questions. Nous avons besoin de plus de temps pour étudier l’ampleur et les conséquences qui découleront de ce nouveau code d’urbanisme », ajoute-t-il.

Les élus d’Action Laval auraient aimé avoir quelques mois de plus pour mieux identifier les impacts et ainsi prendre une décision plus éclairée.

C’est la raison pour laquelle Action Laval a proposé la création d’un comité formé d’élus qui auraient la charge d’analyser le projet du nouveau code de l’urbanisme.