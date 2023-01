Action Laval demande la démission du président du comité consultatif sur les transports et la mobilité durable

Lors de la séance du Conseil municipal du 11 janvier dernier, David De Cotis, le conseiller municipal de Saint-Bruno, ancien vice-président du Comité exécutif et leader au conseil, ainsi que Achille Cifelli, conseiller municipal du district Val-des-Arbres et chef par intérim d’Action Laval, ont appris avec consternation que le comité consultatif sur les transports et la mobilité durable n’avait tenu aucune réunion depuis la nomination de son président, Vasilios Karidogiannis, en novembre 2021.

Alors que le Maire soutient que l’environnement et la mobilité durable sont au sommet de ses priorités, il semblerait que son équipe ne le suit pas sur ce plan.

Secondé à la tête du comité par nul autre que le vice-président du Comité exécutif, Ray Khalil, les priorités du président semblent prendre plutôt forme dans les médias sociaux. Action Laval a appris que c’est sans mandat de son comité que le président s’est présenté à l’assemblée du Conseil avec un avis de proposition pour obtenir l’accord du Conseil pour mener « une consultation publique avec les citoyens [sic]. »

Monsieur De Cotis pointait que « Cette administration tient continuellement un double discours, et nous avons ici une belle démonstration. Le maire nous dit que l’environnement et la mobilité durable sont au cœur de ses préoccupations, mais il est incapable de traduire cela en gestes. »

L’aveu du président du Comité consultatif est troublant, estime Action Laval, surtout à la lumière de la démarche qu’il a entreprise au nom de ce comité. Le poids réel qu’auront les recommandations de ce comité a aussi été remis en cause, lorsque le président du comité s’est soumis à la directive du Vice-président du Comité exécutif sur un simple signe de tête.

« Il est évident que le président du Comité consultatif n’a pas le leadership nécessaire pour guider ce comité, » relevait Monsieur Cifelli. « Il n’a aucune raison de conserver son poste à la tête de cet important comité. Aussi, demandons nous au Maire de le démettre de cette fonction. »

Monsieur Karidogiannis a fait part d’une autre révélation toujours aussi perturbante. S’il refuse que la consultation publique qu’il a demandée soit menée par l’équipe de Repensons Laval, c’est parce qu’il veut garder la possibilité « d’arranger tout cela et y ajouter [son] biais. » Il admet ainsi que sa consultation n’a rien de public, mais relève plutôt de l’intérêt politique.

