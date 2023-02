Infirmières, enseignants et psychologues: Québec dépose des offres par courriel

Les nouvelles offres de Québec touchant les conditions de travail des enseignants, infirmières et psychologues sont tombées à plat. Le Conseil du trésor a même dû les transmettre par courriel aux syndicats, ceux-ci voulant négocier aux tables de négociations proprement dites, et non au sein des forums de discussions où Québec voulait les déposer.

En point de presse mercredi matin, la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel a admis que comme les syndicats ne se sont pas présentés aux forums de discussions, elle a dû leur transmettre par courriel ses «nouvelles offres» touchant certaines conditions de travail des infirmières, enseignants et psychologues.

La ministre évalue ses offres à 700 millions $. Elles portent sur l'ajout d'aides à la classe pour alléger la tâche des enseignants et sur une rémunération globale bonifiée pour les psychologues.

Pour les infirmières, la nouvelle offre prévoit davantage de congés et une «bonification substantielle» pour celles qui accepteraient de travailler du vendredi au lundi, à certaines conditions.

Mais l'accueil a été glacial, vu le procédé. «On reçoit ça comme une tonne de roches», s'est exclamée en entrevue la présidente de la FTQ, Magali Picard. Elle se dit déçue de «l'amateurisme» du gouvernement du Québec, qui n'a pas déposé ses offres devant les équipes de négociation proprement dites, comme il se doit.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne