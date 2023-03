Postes vacants: hausse au Canada en janvier, taux du Québec le plus élevé

Le nombre de postes vacants a augmenté de 3,4 % en janvier dernier au Canada après avoir suivi une tendance à la baisse depuis juin 2022.

Les plus récentes données de Statistique Canada à ce sujet indiquent aussi que le Québec et la Colombie-Britannique ont continué d'afficher les taux de postes vacants les plus élevés parmi toutes les provinces canadiennes.

Au Canada, on comptait 883 200 postes vacants dans l'ensemble des secteurs d’activité en janvier, dont 162 100 dans le seul secteur des soins de santé et l'assistance sociale.

Cependant, comparativement au sommet atteint en mai 2022, le nombre total de postes vacants était en baisse de 12 %, ou de 120 000, il y a deux mois.

Statistique Canada a observé en janvier un déclin du nombre de postes vacants dans les services professionnels, scientifiques et techniques, dans la fabrication et dans les services d'enseignement. Il est resté stable dans les services d'hébergement et de restauration, dans le commerce de détail, dans la construction et dans huit autres secteurs.

Au Québec, le nombre de postes vacants a augmenté en janvier de 10 400 pour atteindre 223 800 tandis qu'il a peu varié dans la plupart des autres provinces. Le taux de postes vacants québécois s’est élevé à 5,5 %, identique à celui de la Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne