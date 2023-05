ONU: le Canada veut être membre du Conseil des droits de l'homme de 2028 à 2030

Le gouffre s’élargit entre Ottawa et Québec sur la question des seuils d’immigration. Réunis par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministre responsable de la Langue française et responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, et son homologue fédérale responsable des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, ...