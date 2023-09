Immigration temporaire: Fréchette invite le fédéral à une «prise de conscience»

Le gouvernement caquiste se dit surpris par le nombre important d'immigrants temporaires au Québec et il appelle le fédéral à une «prise de conscience».

Statistique Canada a révélé mercredi qu'il y avait près de 471 000 résidents non permanents au Québec en juillet, par rapport à 322 000 au même mois l'an dernier. Cela comprend à la fois les demandeurs d'asile (146 723) et les titulaires de permis et les membres de leur famille (324 253).

La ministre Christine Fréchette, qui mène actuellement des consultations sur la planification de l'immigration, a dit que ces chiffres viennent changer la donne.

En mêlée de presse, elle a invité le gouvernement fédéral à réviser ses objectifs d'immigration annuelle à la lumière de ces données sur l'immigration temporaire.

Elle a déploré que son homologue fédéral à l'Immigration, Marc Miller, ne considère pas la capacité d'accueil du Québec dans ses éléments de réflexion.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne