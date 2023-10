La santé mentale, un capital inestimable

Dans le cadre de la semaine de Sensibilisation aux Maladies mentales (SSMM), le député d’Alfred-Pellan Angelo Iacono a saisi l’occasion pour sensibiliser les Lavalloises et Lavallois aux enjeux de santé mentale.

Cette semaine vise à aider chacun à comprendre les défis associés aux maladies mentales, à réduire la stigmatisation, à briser les tabous liés à la honte et à la peur d’être jugé et rétablir les idées fausses et les rumeurs concernant la santé mentale.

La maladie mentale touche bon nombre de personnes au Canada, soit directement ou parce qu’elles soutiennent un proche qui vit avec une maladie mentale.

« La santé mentale est un capital inestimable, étant tout aussi essentielle que la santé physique. Le bien-être psychologique a un impact considérable sur notre mode de vie, nos relations, notre quotidien et notre rendement professionnel alors prenons-en soin », souligne Angelo Iacono, député fédéral de la circonscription d’Alfred-Pellan

Voici quelques mesures simples que vous pouvez prendre pour mettre fin à la stigmatisation.

1. Parlez de santé mentale : prenez des nouvelles des personnes dans votre vie qui ne semblent pas être dans leur assiette.

2. Faites attention à vos mots : Utilisez des termes positifs ou neutres.

3. Normalisez la santé mentale : les problèmes de santé mentale doivent être traités de la même façon que les problèmes de santé physique.

4. Renseignez-vous : acquérez des connaissances sur les problèmes de santé qui touchent un membre de votre famille, un ami ou un collègue.

5. Devenez un champion de la santé mentale : prenez fait et cause pour la santé mentale en participant à des initiatives de santé mentale au travail ou dans votre collectivité puis donnez l’exemple en faisant ce qu’il faut pour conserver une santé mentale positive.

Faits brefs :

Le gouvernement fédéral travaille à améliorer l'accès à un éventail de soutiens et de ressources pour traiter les enjeux liés à la santé mentale et de consommation de substances.

Il est crucial de comprendre comment nos mots et nos actions peuvent contribuer à feindre des obstacles et apporter de l’aide à ceux qui ont en besoin.

Le gouvernement fédéral s’engage à soutenir la santé mentale des jeunes en élargissant les services intégrés pour les enfants et les adolescents, en collaboration avec les provinces et les territoires.

À partir du 30 novembre 2023, le 9-8-8 offrira des services en français et en anglais accessibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept, facilitant ainsi l'accès à l'aide en cas de besoin urgent.

Le CAMH coordonnera ces services, en s'appuyant sur l'expérience de Parlons suicide Canada, qui offre déjà un soutien bilingue en cas de crise.

Espace mieux-être Canada propose différents niveaux de soutien, notamment des consultations individuelles, des informations crédibles, des cours en ligne, et le soutien par les pairs.

La Ligne d'écoute d'Espoir pour le Mieux-être offre un soutien immédiat à tous les Autochtones au Canada, accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au 1-855-242-3310 ou via le clavardage sur www.espoirpourlemieuxetre.ca.