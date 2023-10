Les superhéroïnes d’Alfred-Pellan

Le député d’Alfred-Pellan, a souligné que tout le mois d'octobre est une période dédiée à honorer le rôle essentiel des femmes dans notre société.

Le thème mis en avant cette année par le gouvernement fédéral est le suivant : La richesse de la diversité féminine. Un rappel à tous de l'importance, de reconnaître les contributions extraordinaires des femmes dans notre passé et notre présent, qui ont contribué à bâtir un Canada meilleur et plus inclusif.

En ce Mois de l’histoire des femmes Angelo Iacono, a tenu à offrir des certificats de reconnaissance à quelques femmes lavalloises qui se sont distinguées au fil des années par l’excellence de leur travail et leur implication dans la communauté.

Dévouement communautaire

Avant tout est surtout le député a remercié la doyenne d’Alfred-Pellan Sœur Henriette Lépine, une religieuse qui œuvre auprès des nécessiteux depuis 1927.

Notant que sa porte est toujours grande ouverte pour celles et ceux qui sont dans le besoin, cette dame au grand cœur se porte volontaire pour soutenir et assister les nouveaux arrivants à Laval dans leur processus d’installation.

« Sœur Henriette Lépine a dédié sa vie pour son prochain voilà pourquoi, elle mérite toute ma reconnaissance et mon respect », mentionne le député fédéral.

Entreprenariat

Dans son élan de considération, le député a également souligné le travail et la contribution positive des femmes Vaillancourt. Les agricultrices Agathe, Alice et Vyckie ne cessent de contribuer à l’essor et au rayonnement de la ferme familiale fondée en 1950. La contribution de ces Femmes a permis à la ferme Vaillancourt de rayonner dans plusieurs grandes villes du monde, dont Las Vegas, Minneapolis, New York et Nice.

« J’ai souvent eu le plaisir de visiter la ferme Vaillancourt, la bonne humeur et la modernité du travail d’Agathe, d’Alice et de Vyckie m’épate toujours, ce sont des dames avec beaucoup d’expertise et de savoir-faire, j’aime apprendre à leurs côtés », affirme monsieur Iacono

Entreprenariat et implication communautaire

Le député a pris un moment, pour remettre un certificat à Carline Audain, agente immobilière lavalloise qui a à cœur le bien-être des résidents Lavallois et n’hésite jamais de porter assistance aux plus démunis.

« Carline, est une femme mordue de l’entrepreneuriat et l’immobilier, mais également avec le cœur sur la main. Elle répond

toujours présente pour soutenir les moins fortunés », a déclaré Angelo Iacono

Multiculturalisme

Le député d’Alfred-Pellan a également saisi l’occasion de remettre un certificat de considération à Claudia Perez, directrice de l’Association des Latinos à Laval. Monsieur Iacono a salué le travail de la directrice pour son rôle de rassembleuse de la communauté d’Amérique du Sud.

« Je connais Claudia depuis une couple d’années maintenant, elle est mobilisée et active à Laval, j’apprécie son implication et sa disponibilité, son organisme met en avant le patrimoine et l’héritage riche de l’Amérique latine », affirme le député.

Pour terminer le député fédéral de la circonscription d’Alfred-Pellan, a remis un certificat de reconnaissance à Christine Campeau artiste peintre lavalloise qui se démarque grâce à son authenticité et la modernité de ses créations.

Celui-ci rajoute : « J’ai eu l’occasion d’assister à une exposition des tableaux de Christine au CHSLD Val-des-brises, un témoignage vivant d’art et de créativité. »

« Ce mois est un bref rappel des exploits et des excellences de la Femme dans divers domaines. Qu’elle soit active professionnellement ou femme au foyer, je tiens à célébrer et à féliciter toutes les femmes pour leurs contributions. Je veux également exprimer ma reconnaissance pour ma défunte mère, mon épouse, mes sœurs, mes collègues, mon équipe, ainsi que tout mon entourage féminin », renchérit le député.