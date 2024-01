Une vidéo qui témoigne du passage de Marc Demers à la mairie de Laval

Grâce à une vidéo sous forme de témoignage réalisée par les Éditions Stromboli et la Ville de Laval, la population peut désormais découvrir en détail le parcours inspirant du maire Marc Demers, qui a dirigé l’administration municipale de 2013 à 2021.

Durant sa pratique du métier de policier jusqu’à sa fonction de maire de la Ville de Laval, M. Demers a laissé une empreinte significative dans la communauté lavalloise et a contribué activement à façonner le territoire que nous connaissons aujourd’hui.

Marc Demers a dirigé la Ville de Laval à un moment clé de son histoire et je trouve très intéressant que son témoignage soit désormais préservé et accessible à tous. J’ai eu le privilège de servir à ses côtés pendant les huit années de sa mairie, il a été un bel exemple duquel s’inspirer.

" Si je devais souligner qu’un seul élément important du parcours de M. Demers, ce serait sans nul doute sa volonté marquée de demeurer à l’écoute de la population lavalloise. Vous découvrirez ou redécouvrirez assurément son côté humain et chaleureux à travers cette vidéo, dans laquelle il nous confie ouvertement ses accomplissements et les défis auxquels il a été confronté", mentionne Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval.

Dans une démarche visant à promouvoir le bien-être collectif, M. Demers a permis la concrétisation d’importantes réalisations pour Laval et sa population. C’est d’ailleurs sous sa gouverne que des pratiques exemplaires en matière d’éthique et d’intégrité ont été instaurées, au grand bénéfice des Lavalloises et des Lavallois. Par surcroît, il aura laissé dans son sillage un territoire où l’environnement et l’innovation sont au cœur des préoccupations.