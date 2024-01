Ottawa offrira des prêts à faible taux pour construire des logements étudiants

Les établissements postsecondaires pourront demander des prêts à faible taux d'intérêt pour construire des logements étudiants à partir de cet automne, a déclaré le ministre du Logement, Sean Fraser.

Le gouvernement fédéral modifie un programme existant pour rendre les universités, les collèges, les organismes à but non lucratif et les promoteurs privés admissibles à un financement à faible coût pour construire des résidences sur les campus et hors campus.

En conférence de presse, lundi, M. Fraser a argué que le Canada a besoin de plus de logements étudiants et que le gouvernement fédéral allait aider à en construire.

Le programme de prêts à la construction d'appartements a été complété par 15 milliards $ supplémentaires à l'automne, portant le financement total disponible à 40 milliards $.

L'annonce de lundi n'a pas ajouté d'argent supplémentaire à l'enveloppe de financement disponible.

Sean Fraser a fait cette annonce aux côtés d'autres ministres, au moment où la Chambre des communes reprend ses activités après les vacances d'hiver.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement fédéral est aux prises avec un programme d'étudiants internationaux en plein essor qui a ajouté des tensions sur les marchés immobiliers locaux.

Plus de 900 000 étudiants étrangers avaient un visa pour étudier au Canada l'année dernière et plus de la moitié d'entre eux avaient un permis nouvellement délivré. C’est plus de trois fois le chiffre d’il y a 10 ans.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé un plafond de deux ans sur les inscriptions d'étudiants internationaux, ce qui réduirait de 35% le nombre de nouveaux permis approuvés cette année.

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré que le nouveau plafond devrait contribuer à atténuer la pression sur les coûts de location.

Les données de Rentals.ca et de la société d'études de marché Urbanation ont montré que le loyer moyen demandé pour décembre au Canada a bondi de 8,6% d'une année à l'autre pour atteindre un niveau record de 2178 $ par mois.

