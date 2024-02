Action Laval veut plus de transparence dans les finances publiques

Comme il l’avait annoncé lors de l’adoption du budget 2024 de la Ville de Laval, le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, Monsieur David De Cotis, a déposé un avis de proposition afin de mettre sur pied une commission permanente multipartite pour surveiller les finances de la Ville.

Selon le conseiller, la dette a augmenté de 23 % depuis l’an dernier, et elle augmentera encore de 65 % d’ici 2026. « Le coût net de la dette à la charge des citoyens passera de 91,7 M$ en 2023, à 192,1 M$ en 2026. Ce sont 100 M$ de moins par année qui seront disponibles pour d’autres projets », pouvons-nous lire dans un communiqué.

La commission aurait pour objectif de freiner l’expansion exponentielle des dépenses publiques et de mettre de l’ordre dans le budget et les finances publiques. À l’image de ville comme Montréal et Sherbrooke, ou encore les gouvernements provinciaux et fédéraux, les élus auraient l’occasion d’avoir un œil sur le budget.

« Il faut arrêter cette pratique de bar ouvert avec l’argent des contribuables, » précisait Monsieur De Cotis. « La dette a été multipliée par six dans les derniers 5 ans, le nombre d’employés a augmenté de 17 % et ce que nous payons annuellement pour rembourser la dette passera à près de 20 % du budget d’ici 2026. »

En effet, le montant qui sera payé annuellement pour rembourser la dette est passé de 70,9 M$ en 2020 à 114,3 M$ cette année. Ce montant continuera de progresser pour atteindre l’astronomique 192,1 M$ en 2026. Ce sont 122 M$ de moins qui seront disponibles pour entreprendre des travaux nécessaires à la Ville.

« Nous sommes en crise de logement, la Ville bloque des développements parce que les égouts sont saturés et nous dépensons sur un site web à 8 M$, une bibliothèque à 180 M$, un parc linéaire dont on ignore encore combien de centaines de millions il nous coûtera, une nouvelle cour municipale à 60 M$ » poursuivait Monsieur De Cotis. « Les priorités du Maire ne sont pas au bon endroit. »

La proposition veut rendre les finances publiques plus transparentes. De plus, nous augmentons la participation des élus au processus décisionnel sur le budget. Cette commission ne ferait que bonifier la démarche et lui donner une plus grande justification démocratique. Plutôt que de retenir les excuses de l’administration, la commission permettrait de mettre de l’avant des solutions et faire entendre l’ensemble des voies politiques des Lavallois.