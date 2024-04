Mise à jour sur les négociations avec le Syndicat des cols bleus

La Ville de Laval souhaite effectuer une mise à jour sur les négociations en cours avec le Syndicat des cols bleus, alors qu’une démarche de médiation avait été initiée en octobre 2023 par l’employeur.

Ce processus d’aide avait une échéance de 60 jours et pouvait être utilisé à deux reprises, dont la dernière s’est terminée en mars 2024. À défaut de s’entendre sur un nouveau contrat de travail, la Ville et le Syndicat des cols bleus ont choisi de poursuivre la médiation hors du cadre juridique, la démarche ayant permis certaines avancées. Parallèlement, l’employeur désire maintenant passer à la vitesse supérieure et accélérer la négociation.

Statut à ce jour

Contrat de travail échu depuis le 31 décembre 2021.

Demande de la Ville pour une médiation le 26 octobre 2023.

Nomination d’un médiateur le 8 novembre 2023.

20 rencontres de médiation tenues dans les locaux du ministère du Travail : 8, 16, 22 et 29 novembre 2023; 6, 18, 19, 21 et 22 décembre 2023; 16, 17, 23, 24 et 30 janvier 2024; 6, 7, 13, 14, 20 et 27 février 2024.



Bien que les parties ne soient pas parvenues à une entente, les discussions pendant la période de médiation ont progressé sur certains articles, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment sur l’aspect monétaire. C’est d’ailleurs d’un commun accord que les parties patronales et syndicales ont convenu de poursuivre le processus de médiation.

Si la Ville est satisfaite de voir les discussions avancer, elle a aussi informé le Syndicat de sa volonté d’accélérer la cadence. Ses équipes sont prêtes à se rendre disponibles pour entamer un blitz de négociations propice à la mise en place de solutions satisfaisantes pour les deux parties. La Ville tend la main au syndicat à cet égard.

Finalement, la Ville demeure résolument ouverte à la négociation, et elle est fermement mobilisée à régler une entente équitable entre les attentes du personnel syndiqué des cols bleus et la capacité de payer des Lavallois et des Lavalloises.