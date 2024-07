Entente de principe avec les employés en loisirs de Laval

Une entente de principe pour une nouvelle convention collective a été conclue le mercredi 19 juin 2024 entre la Ville et les 1 200 membres du personnel municipal du secteur des loisirs, représentés par le Syndicat des travailleuses et travailleurs en loisirs de Laval (STTLVL).

L’entente a été soumise au vote et acceptée par les employés le samedi le 29 juin 2024.

« Après plus de 2 ans de négociations, je suis heureux de la conclusion de cette entente qui permet d’assurer aux citoyens et aux citoyennes des services de loisirs de qualité tout en respectant leur capacité de payer. Notre objectif central était de pouvoir obtenir des gains en efficience pour la Ville tout en offrant des conditions de travail comparables aux villes limitrophes », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

La Ville souhaite souligner l’ouverture et la collaboration continue du STTLVL lors des négociations. L’entente permet des gains pour l’employeur et toute la population, notamment grâce à la simplification des échelles salariales, une plus grande mobilité du personnel entre les disciplines des loisirs de la Ville et l’amélioration de la planification des effectifs. Sous réserve de l’adoption du texte final, la nouvelle convention collective d’une durée de 6 ans devrait débuter de façon rétroactive au 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2028.