Deux projets pilotes d’assemblées de quartier prennent vie

Le 15 septembre, la Ville de Laval a lancé deux projets pilotes d’assemblées de quartier dans Duvernay et Auteuil.

Ces instances indépendantes et non partisanes ont pour objectifs de permettre aux résidents et résidentes, aux entreprises et aux organismes des quartiers ciblés d’échanger, d’exprimer leurs aspirations concernant leur milieu de vie, de faire des recommandations à la Ville et d’y cocréer et réaliser des initiatives citoyennes afin d’améliorer concrètement leur communauté. Les résultats de ces projets seront évalués afin de tirer des apprentissages et de définir les meilleures pratiques.

« C’est avec l’objectif de favoriser la participation citoyenne, de décentraliser et de rapprocher la Ville des Lavalloises et des Lavallois que nous avons choisi de mettre sur pied ces assemblées de quartier. Nous invitons la population, les organismes et les gens d’affaires à participer en grand nombre. Il s’agit d’une nouvelle instance qui favorisera la contribution des citoyennes et citoyens à la vie du quartier en faisant entendre sa voix, en influençant les décisions locales et en entreprenant des projets rassembleurs. », explique Alexandre Warnet, conseiller municipal de Laval-des-Rapides, responsable de la participation citoyenne au comité exécutif

Information concernant les rencontres

Les personnes intéressées sont invitées à assister à une première rencontre d’information. À noter qu’il est nécessaire de s’inscrire sur le site repensonslaval.ca pour y assister.

Pour le secteur de Duvernay : le jeudi 10 octobre à 19 h au Pavillon du Bois-Papineau, 3235 boul. Saint-Martin, local 106

au Pavillon du Bois-Papineau, 3235 boul. Saint-Martin, local 106 Pour le secteur d’Auteuil : le lundi 21 octobre à 19 h dans le sous-sol de l’église Sainte-Béatrice, 475 avenue des Perron

Ensuite, les premières assemblées de démarrage auront lieu le mardi 29 octobre dans Duvernay et le lundi 25 novembre dans Auteuil. Tous les détails seront disponibles sur le site repensonslaval.ca , la plateforme numérique de participation citoyenne.

Une innovation démocratique dans le paysage lavallois

C’est en réponse à des aspirations citoyennes de pouvoir s’exprimer sur des sujets qui les touchent et d’agir dans leur quartier que les élus se sont engagés à créer des instances de participation citoyenne à l’échelle locale reconnues par la Ville. Toutes les personnes intéressées, de près ou de loin, par le quartier sont invitées aux rencontres, que ce soit pour s’informer, entendre les échanges, pour participer aux discussions et proposer des idées.

L’équipe des consultations publiques et de la participation citoyenne de la Ville accompagne les travaux et les rencontres des deux projets pilotes d’assemblées de quartier. Les concertations locales sont également impliquées dans leur mise en œuvre.