Une pétition pour des HLM à Laval signée par 430 citoyens

La députée des Mille-Îles, Virginie Dufour, a reçu une pétition signée par 430 citoyens, demandant de mettre en place un nouveau programme de logement social pour faire face à la crise du logement.

Des représentants d’une dizaine associations de locataires de HLM de Laval se sont réunis, le 13 novembre, au Manoir des Châteaux pour rencontrer la députée qui agit comme critique en habitation au Parti libéral du Québec et qui lui demande de déposer la pétition à l'Assemblée nationale.

Cette pétition demande au gouvernement du Québec de mettre en place un nouveau programme de logement social permettant aux offices d’habitation de construire 5 000 logements à loyer modique (HLM) par année. Il y a présentement 34 000 ménages en attente d’un HLM à travers le Québec, dont 1 398 à Laval.

Compte tenu de l’inflation des dernières années qui a réduit de plus de 10% les budgets accordés à la bonne gestion et à l’entretien des HLM, les signataires souhaitent aussi une pleine indexation des sommes allouées aux offices d’habitation. L’Office d’habitation de Laval administre 1 734 logements publics de type HLM attribués aux familles et aux personnes âgées ayant les plus bas revenus.

Cette action initiée par la Fédération des locataires d’HLM du Québec vise à sensibiliser les 125 membres de l’Assemblée nationale à l’urgence d’agir en faveur de la protection et du développement du logement public pour assurer un toit aux ménages les plus touchés par la crise.