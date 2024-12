Impact de la grève de Postes Canada sur Service Canada

Le député fédéral d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono informe que dans le cadre de l’interruption de travail de Postes Canada, Service Canada a pris des mesures pour réduire au minimum l’incidence sur les bénéficiaires.

Postes Canada a accepté de continuer à livrer les chèques papier une fois par mois aux Canadiens pour le Régime de pensions du Canada (RPC), les prestations d’invalidité du RPC, la Sécurité de la vieillesse (SV) et l’Allocation canadienne pour enfants (ACE). De plus, les chèques concernant les pensions publiques de novembre ont été émis plus tôt afin de limiter au plus les délais.

« J’applaudis la décision de Postes Canada de continuer à livrer les chèques essentiels aux bénéficiaires de Service Canada. Il est important de respecter le droit des travailleurs à négocier leurs conditions de travail. J’entends aussi l’impact que cette grève peut avoir sur les entreprises et les citoyens. » , indique Angelo Iacono, député fédéral d’Alfred-Pellan

Les Canadiens qui ont fait une demande pour un nouveau passeport et qui ont opté pour l’envoi postal le recevront dès que les services postaux seront rétablis. Les personnes qui ont soumis une demande de passeport urgente sont invitées à contacter le Programme des passeports pour savoir comment le récupérer ou demander qu’il soit transféré à un centre de Service Canada offrant un service de retrait.

Les clients qui reçoivent des chèques de l’assurance-emploi par la poste sont invités à s’inscrire au dépôt direct, lorsque possible. Les autres clients doivent communiquer avec Service Canada pour indiquer qu’ils ont un besoin urgent, des arrangements seront faits pour acheminer le chèque à leur domicile par service de messagerie.

Les personnes qui ont besoin d’un numéro d’assurance sociale (NAS) peuvent en faire la demande en ligne ou en personne dans un Centre Service Canada. Elles peuvent aussi voir leur NAS sur leur compte Mon dossier Service Canada.

Les clients du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) peuvent consulter la lettre indiquant leur admissibilité au Régime dans leur compte Mon dossier Service Canada. Pour connaître l’état de leur demande, ils peuvent utiliser le service de vérification de l’état de la demande. La Sun Life prévoit des retards de livraison de courrier, et reprendra l’envoi dès la fin de la grève.

Bien que plus de 96% des clients soient inscrits au dépôt direct, l’interruption du courrier pourrait impacter les activités. Ainsi, pour éviter tout délai du versement des prestations, tous les clients sont incités à se créer un compte Mon dossier Service Canada et à s’inscrire au dépôt direct si ce n’est pas encore fait.

« Le personnel de Service Canada est prêt à aider. Il a en main les procédures et les directives mises à jour relatives aux répercussions que pourrait avoir le conflit de travail à Postes Canada sur les opérations des programmes de Service Canada. Tout le personnel est disponible pour aider nos clients dans les points de service en personne et dans les centres d’appels spécialisés » , termine Service Canada