Le député fédéral d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, souligne le succès de la rencontre entre le très honorable Justin Trudeau et le président désigné Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride.

La visite du Premier Ministre qui a permis de consolider les liens étroits entre le Canada et les États-Unis est qualifiée de réussite par de nombreuses personnalités, comme Gilles Duceppe. L’ancien chef du Bloc Québécois estime que ce « bon coup » montre que le canal de communication fonctionne très bien.

Louise Blais, ancienne diplomate et cheffe de la mission permanente du Canada aux Nations-Unies entre 2017 et 2021, explique qu’il est « inhabituel que des leaders se rencontrent comme cela durant une période de transition. Sur le plan protocolaire, c’est rare. C’est un bon coup, c’est positif. »

Cette visite a permis à M. Trudeau de remettre au premier plan l’interconnectivité des économies canadienne et américaine.

« Les économies du Canada et des États-Unis sont étroitement liées. Cette rencontre est encourageante pour l’avenir des relations entre notre gouvernement et le président Trump. » , indique Angelo Iacono, député fédéral d’Alfred Pellan.

Pierre Poilievre semble être le seul à ne pas se satisfaire de cette visite, puisqu’il a accusé le Premier Ministre d’avoir « brisé » la frontière et de n’avoir rien fait pour lutter contre le fentanyl. Cependant, il est important de rappeler que le nombre d’interceptions de traversées irrégulières provenant du Canada était 16 fois plus faible que celui du Mexique en 2023. De plus, depuis deux ans, 53 des 49 000 livres de fentanyl saisies par les agents frontaliers américains l’ont été à la frontière canadienne.

Également, le chef du parti conservateur du Canada a décrété à propos des 25% de tarifs que Donald Trump veut imposer sur les importations canadiennes, que le Premier Ministre ne montrait pas de « gains » après cette rencontre, ce qui d’après lui révèlerait une « faiblesse. » La conférence de presse de Pierre Poilievre démontre sa mauvaise compréhension de la diplomatie. Gilles Duceppe explique même que c’est une « très mauvaise sortie. Il n’a pas l’air de comprendre grand-chose aux négociations. S’il pense que l’on règle tout dans une première rencontre, il n’a pas négocié grand-chose dans sa vie. »

« Pierre Poilievre n’est pas connu pour ses talents de négociation. Il ne savait pas quoi dire. Le fait qu’il fasse une conférence de presse un dimanche montre à quel point Justin Trudeau a réussi. Il marque des gros points. Il montre qu’il se bat pour le Canadien moyen. » , ajoute David Heurtel, ancien Ministre québécois de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.

Ces déclarations démontrent l’incapacité de Pierre Poilievre à faire passer les intérêts du Canada avant ceux de son parti. « S’il y avait un moment où il [aurait fallu] parler d’une seule voix au Canada pour défendre l’économie canadienne et les conséquences qui peuvent découler de la décision du 20 janvier si elle arrive, c’était ce moment » explique Yasmine Abdelfadel, analyste politique.

« À la télévision, l’image que Pierre Poilievre nous donne aujourd’hui à la suite de ça, ce n’est pas exactement lui que l’on veut voir devant Donald Trump » , termine Gaétan Barrette, ancien Ministre québécois de la Santé et des Services sociaux.