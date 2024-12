Laval gèle le nombre d’effectifs et limite le taux de taxation à 1,9 %

La Ville de Laval a présenté aujourd’hui son budget pour l’année 2025 qui s’élève à 1,23 G$. En limitant la hausse du taux de taxation général à 1,9 %, l’une des plus basses parmi les grandes villes québécoises, et en gelant le nombre d’effectifs, l’administration municipale a été en mesure de minimiser les impacts sur le compte de taxes foncières des citoyens et des citoyennes.

« Face à la pression financière avec laquelle la population lavalloise doit composer quotidiennement, nous avons agi de façon responsable et efficace. Cet exercice budgétaire a été élaboré selon un objectif bien précis, soit celui de limiter l’impact financier chez les Lavalloises et les Lavallois tout en nous assurant que chaque dollar est utilisé de la bonne façon. C’est tout un tour de force que nous sommes fiers d’avoir relevé avec succès. C’est aussi grâce à cette gestion rigoureuse des finances que la Ville demeure dans une excellente posture financière, comme l’atteste le maintien de la cote de crédit AA+ par Standard and Poor’s, la plus élevée pour une municipalité québécoise. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Une gestion financière efficiente

Dans le cadre de cet exercice financier, l’administration municipale a poursuivi son important chantier d’optimisation financière pour rationaliser ses dépenses et dégager des économies lui permettant de faire face aux pressions exercées, notamment par l’augmentation des coûts des biens et services. Concrètement, 9,6 M$ d’économies ont été générés dans le cadre de ce budget. Un gel du nombre d’effectifs sera également mis en place pour mieux contrôler les dépenses liées à la masse salariale. En consacrant 43,3 M$ au paiement comptant des immobilisations, soit 8 M$ de plus que l’an dernier, la Ville s’assure de réduire l’impact sur son endettement à long terme.

Une diversification des sources de revenus qui porte des fruits

En misant sur une approche novatrice dans ses méthodes de taxation, la Ville a pu générer 13 M$ de revenus supplémentaires qui ne proviennent pas des taxes foncières, dans l’exercice de ce budget. Parmi les méthodes employées, soulignons celles-ci :

Augmentation des taux de taxes non foncières sur les terrains vagues non desservis ainsi que sur les surfaces minéralisées;

Indexation des tarifs pour la disposition de la neige dans le secteur non résidentiel;

Implantation de la nouvelle redevance qui alimentera le Fonds de remise en culture afin de favoriser l’utilisation des terres agricoles non exploitées.

Autres faits saillants

Notons également 245,2 M$ pour les services liés à la sécurité publique ainsi que 130,1 M$ consacrés aux loisirs et à la culture. De plus, des sommes seront investies afin d’améliorer davantage les délais pour l’obtention des permis d’urbanisme et la planification du territoire. Un montant de 2,4 M$ sera dédié à la mise en exploitation du Complexe aquatique et de l’Espace citoyen des Confluents, des infrastructures qui amélioreront la qualité de vie des familles lavalloises.