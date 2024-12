Céline Haytayan nommée adjointe gouvernementale à l’Intelligence artificielle

La députée de Laval-des-Rapides,Céline Haytayan, a été nommée à titre d’adjointe gouvernementale à l’Intelligence artificielle (IA).

L’IA prend de plus en plus de place dans nos vies et influence déjà fortement l’économie, les entreprises, l’éducation et la culture. Le Québec est bien positionné dans ce domaine : son expertise en recherche et son écosystème technologique développé constituent des atouts. Mais pour en tirer le meilleur, nous devons aussi rester vigilants par rapport à des sujets importants comme la formation et la vie privée.

La société québécoise, dotée d’un écosystème de calibre mondial et de l’appui des différents ordres gouvernementaux, est actuellement engagée dans une transition majeure vers l’adoption rapide de l’IA.

Forte de plus de vingt années d’expérience en développement économique national et international, Céline Haytayan a également évolué au sein de Montréal International ainsi qu’en stratégie globale chez Ubisoft. Elle est la personne toute désignée pour jouer un rôle clé dans le développement de l’industrie de l’IA au Québec.

« Je tiens à remercier la ministre Christine Fréchette pour la confiance qu’elle m’accorde. C’est avec joie que j’aborde ce mandat en intelligence artificielle, qui me permettra de renouer avec un milieu que je connais et respecte. Le Québec doit continuer à jouer un rôle de premier plan en matière de développement et d’adoption d’une intelligence artificielle responsable. », indique-t'elle.

Mme Haytayan aura comme mandat d’appuyer la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dans la coordination des efforts en recherche, en innovation et en développement dans le domaine de l’IA. Plus particulièrement, la députée soutiendra notamment la ministre dans le développement responsable de l’IA au Québec, tout en favorisant l’adoption et l’intégration de celle-ci au sein des entreprises québécoises.

Elle se joint ainsi à l’équipe de la ministre Fréchette, composée également de Donald Martel, chargé des zones d’innovation, de Karine Boivin Roy, responsable de la métropole, ainsi que de Pierre Dufour, au développement économique régional.

« Le gouvernement du Québec est chanceux de pouvoir compter sur une nouvelle ambassadrice en matière d’intelligence artificielle : Céline Haytayan. Notre équipe économique est renforcée grâce à son expérience et à ses contacts dans le domaine, et je la remercie d’avoir accepté ce mandat important pour l’avenir du Québec. », indique Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional